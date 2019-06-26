В Краснодаре бывшего чиновника и его жену посадили за махинации с госконтрактами

В Краснодаре в июне суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя главного управления строительства края Сергею Цинцевичу и его супруге Ольге Цинцевич за махинации с госконтрактами

Сергей Цинцевич, занимая должность замруководителя госуправления строительства, с 2012 года заключал государственные контракты с организациями на выполнение подрядных работ. При этом финансовым директором одного из предприятий была его жена. Цинцевич знал, что работы по контрактам не будут выполнены в срок. Его супруга давала указание своему подчиненному, который не был осведомлен о преступной схеме, составлять документы с ложными данными об объеме и стоимости выполненных работ.

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Сергей Цинцевич, в свою очередь, подписывал акты и справки о стоимости выполненных работ, но фактически предприятия не делали какие-либо работы. В результате на расчетный счет организаций перечислили более 239 млн рублей. Это нанесло краевому бюджету материальный ущерб, сообщили 26 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Во время расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложили арест. Суд признал Цинцевичей виновными в четырех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшего чиновника приговорили к семи годам лишения свободы, а также его лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Его жену приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.