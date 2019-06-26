В Краснодаре бывшего чиновника и его жену посадили за махинации с госконтрактами

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в июне суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя главного управления строительства края Сергею Цинцевичу и его супруге Ольге Цинцевич за махинации с госконтрактами

Сергей Цинцевич, занимая должность замруководителя госуправления строительства, с 2012 года заключал государственные контракты с организациями на выполнение подрядных работ. При этом финансовым директором одного из предприятий была его жена.

Цинцевич знал, что работы по контрактам не будут выполнены в срок. Его супруга давала указание своему подчиненному, который не был осведомлен о преступной схеме, составлять документы с ложными данными об объеме и стоимости выполненных работ.

Читайте также:

Сергей Цинцевич, в свою очередь, подписывал акты и справки о стоимости выполненных работ, но фактически предприятия не делали какие-либо работы. В результате на расчетный счет организаций перечислили более 239 млн рублей. Это нанесло краевому бюджету материальный ущерб, сообщили 26 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложили арест. Суд признал Цинцевичей виновными в четырех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бывшего чиновника приговорили к семи годам лишения свободы, а также его лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Его жену приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, среди контрактов, которые заключали Цинцевичи, был договор на строительство конно-спортивного комплекса.

Краснодар Мошенничество Прокуратура Следственный комитет Суд Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд отказал резиденту «Азов-Сити» во взыскании убытков с властей
Дебютант ФНЛ «Чайка» будет выступать на «Ростов Арене»
Дело следователя полиции из Псебая, которая отпустила подростка-грабителя, позже убившего женщину, направили в суд
На Крымскому мосту водитель разогнался до рекордных 243 км/ч
В Краснодаре бывшего чиновника и его жену посадили за махинации с госконтрактами
В горах Сочи ввели режим ЧС в районе схода селя

Лента новостей

Статьи

Повышают ли компьютерные игры уровень агрессии

Интервью с киберпсихологом

НЭСК разослала краснодарцам квитанции на десятки тысяч рублей

В дело вмешались «Первый канал» и прокуратура

Статьи Партнерский

Кредит, господдержка, инвестор. Как исполнить госконтракт и остаться в плюсе

Рекомендации в партнерском материале

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале