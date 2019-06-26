В кинотеатрах Краснодарского края покажут новый фильм о корейской поп-группе BTS
В кинотеатрах Краснодара, Анапы, Геленджика, Новороссийска и Сочи 7 августа стартуют показы фильма о корейской поп-группе BTS
Музыкальная лента Bring the Soul: The Movie выходит на экраны спустя всего полгода после фильма-концерта Love Yourself in Seoul. На сайте YesAsia.ru сообщается, что новая картина будет иметь схожие черты по тематике и структуре с Burn the Stage: The Movie 2018 года. Этот фильм состоял не только из выступлений BTS, но и интервью с участниками популярного корейского бойз-бенда. Создатели Bring the Soul: The Movie пообещали показать ранее не изданные или не рассказанные истории семерых парней.
«На следующий день после заключительного концерта европейского тура на одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру», — говорится в сообщении компании-дистрибьютора CoolConnections.
В Краснодаре фильм покажут в следующих кинотеатрах: «Киномакс-Галерея», «Монитор Болгария», «Монитор Европа», «Монитор Красная Площадь», «Монитор СБС», «Монитор Сити De Luxe», «Формула Кино OZ». Билеты поступят в продажу 3 июля.
Как писали Юга.ру, ранее в Дагестане и Чечне отменили показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS. В соцсетях махачкалинского кинотеатра Cinema Hall стали появляться сообщения от местных жителей, которые были недовольны недостаточно мужественной внешностью исполнителей и призывали выступить против «фильма про семь корейских гомосеков». Прекратили продажу билетов на фильм и в грозненском кинотеатре «Киностар». Администрация развлекательного центра не уточнила причину своего решения.
Южнокорейский музыкальный коллектив BTS, образованный в 2013 году, состоит из семи парней. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку названия на английском языке на Beyond The Scene. BTS — одна из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене, которая с момента дебюта продала более 5 млн своих записей.
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