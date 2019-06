В кинотеатрах Краснодарского края покажут новый фильм о корейской поп-группе BTS

Музыкальная лента Bring the Soul: The Movie выходит на экраны спустя всего полгода после фильма-концерта Love Yourself in Seoul. На сайте YesAsia.ru сообщается, что новая картина будет иметь схожие черты по тематике и структуре с Burn the Stage: The Movie 2018 года. Этот фильм состоял не только из выступлений BTS, но и интервью с участниками популярного корейского бойз-бенда. Создатели Bring the Soul: The Movie пообещали показать ранее не изданные или не рассказанные истории семерых парней.

«На следующий день после заключительного концерта европейского тура на одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру», — говорится в сообщении компании-дистрибьютора CoolConnections.