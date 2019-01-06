В Чечне перестали продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS. Его уже отменяли в Махачкале

Чечня

Распечатать

В Грозном Чеченской Республики кинотеатр приостановил продажу билетов на фильм-концерт Love Yourself корейской поп-группы BTS

Информация о временном прекращении продажи билетов на фильм появилась на странице кинотеатра «Киностар» в инстаграме. Администрация развлекательного центра не уточнила причину своего решения и не назвала дату возобновления продажи билетов, пишет «Дождь».

В начале января в группе, посвященной вайнахскому молодежному движению «Карфаген» во «Вконтакте», опубликовали запись против показа фильма. 

«Фильм отменили в Дагестане, в Ингушетии, но не у нас. По-моему прекрасная иллюстрация того, как к нашему народу относится администрация кинотеатра "Киностар". Нарочно не придумаешь лучше способа оскорбить наш народ», — говорится в посте.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в конце декабря в Махачкале отменили продажу билетов на фильм-концерт корейской группы BTS. Тогда некоторые фанаты собрались приехать в Грозный, чтобы посмотреть кино. Мировая премьера состоится 26 января.

BTS — южнокорейский музыкальный коллектив из семи парней, образованный в 2013 году. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке на Beyond The Scene.

Грозный Кино Кинопрокат Концерты Музыка
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Неделя на Кубани начнется с мокрого снега и гололеда
«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелену Гуру»
Шторм в Сочи частично повредил набережную
В Усть-Лабинском районе в поле нашли тело замерзшей женщины
Один человек пострадал в пожаре в Ростове-на-Дону
В Чечне перестали продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS. Его уже отменяли в Махачкале

Лента новостей

Статьи

Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории

Статьи

Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых

Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По

Статьи

Куда ехать за снегом, если живешь в Краснодаре

Шесть доступных маршрутов

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале