В Чечне перестали продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS. Его уже отменяли в Махачкале

В Грозном Чеченской Республики кинотеатр приостановил продажу билетов на фильм-концерт Love Yourself корейской поп-группы BTS

Информация о временном прекращении продажи билетов на фильм появилась на странице кинотеатра «Киностар» в инстаграме. Администрация развлекательного центра не уточнила причину своего решения и не назвала дату возобновления продажи билетов, пишет «Дождь».

В начале января в группе, посвященной вайнахскому молодежному движению «Карфаген» во «Вконтакте», опубликовали запись против показа фильма.

«Фильм отменили в Дагестане, в Ингушетии, но не у нас. По-моему прекрасная иллюстрация того, как к нашему народу относится администрация кинотеатра "Киностар". Нарочно не придумаешь лучше способа оскорбить наш народ», — говорится в посте.