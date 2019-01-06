В Чечне перестали продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS. Его уже отменяли в Махачкале
В Грозном Чеченской Республики кинотеатр приостановил продажу билетов на фильм-концерт Love Yourself корейской поп-группы BTS
Информация о временном прекращении продажи билетов на фильм появилась на странице кинотеатра «Киностар» в инстаграме. Администрация развлекательного центра не уточнила причину своего решения и не назвала дату возобновления продажи билетов, пишет «Дождь».
В начале января в группе, посвященной вайнахскому молодежному движению «Карфаген» во «Вконтакте», опубликовали запись против показа фильма.
«Фильм отменили в Дагестане, в Ингушетии, но не у нас. По-моему прекрасная иллюстрация того, как к нашему народу относится администрация кинотеатра "Киностар". Нарочно не придумаешь лучше способа оскорбить наш народ», — говорится в посте.
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Как сообщали Юга.ру, в конце декабря в Махачкале отменили продажу билетов на фильм-концерт корейской группы BTS. Тогда некоторые фанаты собрались приехать в Грозный, чтобы посмотреть кино. Мировая премьера состоится 26 января.
BTS — южнокорейский музыкальный коллектив из семи парней, образованный в 2013 году. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке на Beyond The Scene.
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