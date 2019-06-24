Тариф «Платона» подорожает с 1 июля до 2,04 рублей за километр
Тариф системы «Платон» с 1 июля 2019 года подорожает на 14 копеек — до 2 рублей 4 копеек за километр
Об этом 24 июня сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и руководителей логистических компаний. График изменения тарифа определили на три года вперед.
В Минтрансе подчеркнули, что размер ближайшей индексации тарифа будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции — до 2,04 руб./км с 1 июля. А дальнейшие планы по индексации учитывают требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа.
«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет», — пояснил Дитрих.
Так, с 1 февраля 2020 года тариф «Платона» составит — 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.
Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам.
Изначально по ней водители должны были платить 3,73 рублей за каждый пройденный километр федеральных дорог. После массовых акций протеста дальнобойщиков тариф снизили до 1,53 рублей. С 15 апреля 2017 года тариф увеличили на 25% — до 1,91 рублей за каждый километр пути.
В госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы, по дынным Минтранса, достиг 77 млрд рублей. За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах. Также в рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог» по выбору грузоперевозчиков отремонтировано 700 км федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.
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