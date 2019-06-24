Тариф «Платона» подорожает с 1 июля до 2,04 рублей за километр

Тариф системы «Платон» с 1 июля 2019 года подорожает на 14 копеек — до 2 рублей 4 копеек за километр

Об этом 24 июня сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и руководителей логистических компаний. График изменения тарифа определили на три года вперед.

В Минтрансе подчеркнули, что размер ближайшей индексации тарифа будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции — до 2,04 руб./км с 1 июля. А дальнейшие планы по индексации учитывают требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа.

«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет», — пояснил Дитрих.

Так, с 1 февраля 2020 года тариф «Платона» составит — 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.