Ребенок и четверо взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом в Крыму

В Красногвардейского районе Крыма 23 июня пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

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Авария случилась около села Марьяновка. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в сторону Симферополя и столкнулся с препятствием. В результате ДТП пострадали пять человек. Среди них — десятилетний ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму. «Крымское информационное агентство» уточняет, что автобус врезался в дерево. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывают первую необходимую помощь, пишет RT.