Ребенок и четверо взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом в Крыму

Крым

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В Красногвардейского районе Крыма 23 июня пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

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Авария случилась около села Марьяновка. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в сторону Симферополя и столкнулся с препятствием. В результате ДТП пострадали пять человек. Среди них — десятилетний ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

«Крымское информационное агентство» уточняет, что автобус врезался в дерево.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывают первую необходимую помощь, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, в западной части Крыма вечером 21 июня произошла авария с участием трех автомобилей. В результате погиб один человек и пятеро пострадали, в том числе двое детей.

ДТП Крым
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