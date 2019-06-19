Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
В поселке Афипском Северского района Краснодарского края 19 июня произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика
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По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту поселок Ахтырский — Краснодар, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Для осмотра в больницу доставили десять человек. По факту ДТП проводят проверку.
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что пострадали не менее 17 человек. Сейчас их везут в больницы, пишет RT.
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Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Авария произошла 19 июня в поселке Афипском Северского района
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