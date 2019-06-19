Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края 19 июня произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика

Сообщение о ДТП на трассе А146 Краснодар — Верхнебаканский поступило в полицию в 7:45.

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту поселок Ахтырский — Краснодар, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для осмотра в больницу доставили десять человек. По факту ДТП проводят проверку.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что пострадали не менее 17 человек. Сейчас их везут в больницы, пишет RT.