Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края 19 июня произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика

Читайте также:

Сообщение о ДТП на трассе А146 Краснодар — Верхнебаканский поступило в полицию в 7:45.

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту поселок Ахтырский — Краснодар, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для осмотра в больницу доставили десять человек. По факту ДТП проводят проверку.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что пострадали не менее 17 человек. Сейчас их везут в больницы, пишет RT.

ДТП Полиция Северский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее объявили вознаграждение за помощь в поиске школьницы, пропавшей в мае
Капитан «Спартака» Глушаков перейдет в «Сочи» — «СЭ»
Пенсионерку из Красноармейского района посадили на 11 лет за убийство двух родственников и хранение оружия
Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
Жителям Адыгеи предложат пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию
Туристическая полиция начала работать в Крыму

Лента новостей

Статьи

В центре Краснодара сносят здание с лепниной. Репортаж Юга.ру

Статьи

Краснодарский трансгендерный мужчина рассказал свою историю

О гормональной терапии, смене документов, отношении людей

Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Авария произошла 19 июня в поселке Афипском Северского района

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале