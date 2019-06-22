В массовом ДТП в Крыму погиб один человек и пятеро пострадали, в том числе двое детей 

ДТП случилось на 36-м километре трассы Евпатория — Черноморское. Автомобиль Daewoo Matiz по касательной столкнулся с Mitsubishi ASX, который ехал навстречу. От удара Mitsubishi отбросило на встречку, где он врезался в ВАЗ-21110, а Daewoo вылетел с дороги и опрокинулся, пишет RT.

В аварии погиб водитель отечественной легковушки. Пострадали водитель и три пассажира Mitsubishi, в том числе два ребенка, а также пассажир Daewoo, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Крыму.