В массовом ДТП в Крыму погиб один человек и пятеро пострадали, в том числе двое детей 

Крым

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В западной части Крыма поздним вечером 21 июня произошла авария с участием трех автомобилей

ДТП случилось на 36-м километре трассы Евпатория — Черноморское. Автомобиль Daewoo Matiz по касательной столкнулся с Mitsubishi ASX, который ехал навстречу. От удара Mitsubishi отбросило на встречку, где он врезался в ВАЗ-21110, а Daewoo вылетел с дороги и опрокинулся, пишет RT.

В аварии погиб водитель отечественной легковушки. Пострадали водитель и три пассажира Mitsubishi, в том числе два ребенка, а также пассажир Daewoo, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Крыму.

Ликвидацией последствий ДТП занимались сотрудники МЧС республики.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщали Юга.ру, 19 июня в Сочи машина врезалась в остановку. На месте аварии погибла женщина, в больнице скончался один из двух пострадавших мальчиков.

ДТП МЧС Полиция смерть
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