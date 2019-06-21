В Анапе детям продлили запрет на купание в море

Сейчас на курорте температура воды составляет 19 °С, при норме в 21 °С. При этом в выходные в Анапе ожидается снижение температуры до 28 °С, небольшой дождь и северо-восточный ветер 5-6 м/c.

«Температуру воды каждый человек ощущает индивидуально. Но нужно понимать, что родители несут ответственность за своих детей», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Анапы.

Также там уточнили, что пока нет информации о том, как долго продлится запрет на купание для детей. Его снимут сразу после того, как температура воды повысится.