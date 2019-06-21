В Анапе детям продлили запрет на купание в море
В Анапе 21 июня продлили запрет на купание детей в море из-за низкой температуры воды
Сейчас на курорте температура воды составляет 19 °С, при норме в 21 °С. При этом в выходные в Анапе ожидается снижение температуры до 28 °С, небольшой дождь и северо-восточный ветер 5-6 м/c.
«Температуру воды каждый человек ощущает индивидуально. Но нужно понимать, что родители несут ответственность за своих детей», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Анапы.
Также там уточнили, что пока нет информации о том, как долго продлится запрет на купание для детей. Его снимут сразу после того, как температура воды повысится.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Анапе ввели запрет на купание для детей из-за низкой температуры воды. Также на курорте запретили выходить в Черное море на надувных плавательных средствах из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.
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