В Краснодарском крае 22 и 23, а также 24 июня ожидается дождливая погода

На Черноморском побережье 22 июня местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до 30-35 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, в Новороссийске — до 20 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу в крае местами будут идти кратковременные дожди с грозой. В южной части региона возможны сильные осадки с градом. Днем термометры покажут 31-36 °С, на Азовском побережье — 28-33 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 18 м/с.

23 и 24 июня в крае сохранится дождливая погода, возможны сильные осадки с грозой и градом. Ночная температура воздуха — 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях — 13-18 °С, днем будет 30-35 °С, местами столбики термометров поднимутся до 37 °С. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Краснодаре в воскресенье, а также в понедельник ожидаются сильные дожди. Ночью похолодает до 20 °С, дневные температуры — 32 °С. Ветер слабый — 1-2 м/с.

На Черноморском побережье 23 и 24 июня прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ночью воздух остынет до 20-25 °С, днем будет 29-34 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Температура возы в Черном и Азовском морях — 25-26 °С, в районе Анапы и Новороссийска — 22-23 °С.

Как сообщали Юга.ру, в Анапе накануне детям запретили купаться в море из-за низкой температуры воды.