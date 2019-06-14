Фестиваль Bonus Summer Camp продлит катание в сноупарке на сочинском курорте «Горки Город»

Зимнее катание в летнем лагере состоится на курорте «Горки Город» с 23 по 30 июня в климатической зоне Цирк-2 на высоте более 2000 метров

Новый сноупарк с трассой 300 метров построят специально для фестиваля Bonus Summer Camp, его оборудуют джиббинг-секциями, трамплинами, фигурами и бугельным подъемником.

Продлить катание до конца июня стало возможным благодаря рекордному количеству снега, выпавшему зимой и весной, и горной долине Цирк-2, позволившей сохранить более 2 метров снега в хорошем состоянии. В компании одного их сильнейших джибберов России Дениса Леонтьева лыжники и сноубордисты впервые будут кататься на снежных склонах летом, рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

Для фестиваля подготовят программу с соревнованиями, диджей-сетами и чилаут-вечеринками, а также скейт-турниры в мини-рампе и организуют поездки к пляжу на Черном море. Бонусом фестиваля станет белоснежный пляж в горах на территории сноупарка.

«Горки Город» разработал для участников Bonus Summer Camp специальное предложение, включающее проживание с завтраком в трехзвездочном отеле Gorky Art, ски-пасс и карту участника фестиваля.

«Летний лагерь в сноупарке — это уникальная возможность не только продлить сезон катания, но и активно провести лето в горах. Например, в той же горной долине Цирк-2 можно будет прокатиться на самом длинном зиплайне России — парном мегазиплайне Gorky Fly, полетать на парапланах, подняться на самую высокую точку курорта — на вершину Черная Пирамида с самым лучшим обзором Кавказских гор с высоты птичьего полета. Помимо активных развлечений гостей ждут на курорте водопады, экомаршруты, аквапарк с песочным пляжем, веревочный парк приключений и многое другое», — рассказали в пресс-службе «Горки Город».