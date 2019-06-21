На некоторые пляжи в Сочи начали пускать только с паспортом
При входе на некоторые пляжи в Сочи у отдыхающих требуют предъявить паспорт
Читайте также:
«На пляжные территории санаториев "Актер", "Искра" и гостиницы "Лазурная" войти можно только по предъявлению паспорта», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
На пляж ведомственного детского санатория «Юность» вход для туристов также ограничен. Это обуславливается положениями закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарными правилами.
В мэрии Сочи напомнили, что плата за вход на пляжи курорта не взимается. Туристы могут платить только за пользование услугами, предоставляемыми на пляжной территории.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи на укрепление пляжей планируют потратить почти 1 млрд рублей.
Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»
Чем заняться на выходных с 21 по 23 июня. Выбор Эволюции Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.