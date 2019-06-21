На некоторые пляжи в Сочи начали пускать только с паспортом

Краснодарский край

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При входе на некоторые пляжи в Сочи у отдыхающих требуют предъявить паспорт

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«На пляжные территории санаториев "Актер", "Искра" и гостиницы "Лазурная" войти можно только по предъявлению паспорта», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

На пляж ведомственного детского санатория «Юность» вход для туристов также ограничен. Это обуславливается положениями закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарными правилами.

В мэрии Сочи напомнили, что плата за вход на пляжи курорта не взимается. Туристы могут платить только за пользование услугами, предоставляемыми на пляжной территории.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи на укрепление пляжей планируют потратить почти 1 млрд рублей.

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