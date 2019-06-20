В Анапе детям запретили купаться в море

В Анапе 20 июня детям запретили купаться на всех пляжах

Это связано с низкой температурой морской воды, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

«Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми», — добавили в пресс-службе.