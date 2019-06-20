В Анапе детям запретили купаться в море
В Анапе 20 июня детям запретили купаться на всех пляжах
Это связано с низкой температурой морской воды, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
«Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми», — добавили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, 19 июня в Анапе запретили выходить в Черное море на надувных плавательных средствах из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.
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