В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах

Краснодарский край

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В Анапе 19 июня запретили выходить в Черное море на надувных плавательных средствах

Такие меры приняли в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра. В море нельзя плавать на катамаранах, надувных матрасах и кругах.

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Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендовало жителям и гостям курорта соблюдать меры безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций посоветовали принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Отжимной ветер дует с берега в сторону моря. Он способен относить далеко в море людей и плавательные средства.

Как сообщали Юга.ру, в Анапе 5 июня спасатели помогли мужчине, которого унесло в море на катамаране.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Черное море
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Запрет связан с сильным отжимным ветром северо-восточного направления

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