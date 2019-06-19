В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах
В Анапе 19 июня запретили выходить в Черное море на надувных плавательных средствах
Такие меры приняли в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра. В море нельзя плавать на катамаранах, надувных матрасах и кругах.
Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендовало жителям и гостям курорта соблюдать меры безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций посоветовали принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Отжимной ветер дует с берега в сторону моря. Он способен относить далеко в море людей и плавательные средства.
Как сообщали Юга.ру, в Анапе 5 июня спасатели помогли мужчине, которого унесло в море на катамаране.
О гормональной терапии, смене документов, отношении людей
В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах
Запрет связан с сильным отжимным ветром северо-восточного направления
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.