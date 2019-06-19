В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах

В Анапе 19 июня запретили выходить в Черное море на надувных плавательных средствах

Такие меры приняли в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра. В море нельзя плавать на катамаранах, надувных матрасах и кругах.

Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендовало жителям и гостям курорта соблюдать меры безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций посоветовали принять меры, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Отжимной ветер дует с берега в сторону моря. Он способен относить далеко в море людей и плавательные средства.