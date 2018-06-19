В Майкопе выпускной бал проведут в «яблоневом» стиле

В Майкопе 23 июня состоится общегородской праздник «Виват, майкопский выпускник!»

Впервые выпускной бал решили провести в стилизованном формате. За основу организаторы взяли символ республиканской столицы — яблоко.

«"Майкоп" в переводе с адыгейского языка означает "долина яблонь". Поэтому мы предложили выпускникам столицы Адыгеи сделать в этом году главным брендом выпускного вечера яблоко», — рассказали организаторы праздника.

В пресс-службе администрации Майкопа пояснили, что яблоневые мотивы будут использовать в оформлении зала. Эта тематика найдет отражение в творческих номерах и даже в нарядах выпускников. Запланирован флешмоб: у входа в филармонию выпускники выстроятся в форме большого яблока.

Городской бал начнется с парада выпускников по красной дорожке на площади перед филармонией. Затем состоится торжественная часть праздника.

Ранее предполагалось, что общегородской бал выпускников в филармонии продлится до утра. Однако после консультаций, проведенных с родителями, и в целях обеспечения безопасности, решили изменить запланированный формат праздника. После завершения городского торжества выпускники продолжат отдых вместе со своими одноклассниками, учителями и родителями.