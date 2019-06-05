На курорте «Роза Хутор» открылся парк водопадов «Менделиха»

На круглогодичном курорте «Роза Хутор» 1 июня открыли природный парк водопадов «Менделиха»

Сейчас посетители курорта смогут отправиться в пеший поход по Малому кольцу, в которое входит водопад Менделя. Маршруты по Среднему и Большому кольцу водопадов планируется открыть в ближайшее время, тогда можно будет увидеть еще шесть водопадов — Чара, Червонный, Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой. Высота последнего составляет 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад. «Парк водопадов "Менделиха" является самым запоминающимся и совершенно особенным. Расположенный на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, это один из самых популярных у туристов маршрутов. Он создан для единения с природой, прогулок под успокаивающее журчание горных ручьев, ароматы горных цветов и трав», — рассказали в прес-службе курорта «Роза Хутор».

Парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» на высоте 1470 метров над уровнем моря, далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов. Там оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км и занимает около четырех с половиной часов. С 1 июня на «Роза Хутор» для туристов также открылись следующие маршруты: «Озерный траверс» — от Горной Олимпийской деревни до нижней станции «Волчья скала»;

«Тропа Йети» — от «Йети парка» до Горной Олимпийской деревни;

«Тропа B-One» — от «Беседки» до Горной Олимпийской деревни;

«Тропа Чемпионов» — от «Роза-1600» до «Йети парка».

Тем, кто планирует активный отдых и посещение природных достопримечательностей «Роза Хутор» посоветовали разместиться в отелях Горной Олимпийской деревни. До 30 июня в гостиницах «28» и Rosa Village действует скидка 15% на все типы номеров по промокоду leto2019, в Riders Lodge также предлагается дисконт 15% по промокоду ГОРЫ. Отель Rosa Ski Inn готов предоставить скидку 10% на все заезды до 30 июня на номера категории «Апартаменты» в корпусе Е по промокоду RosaSKI. Забронировать проживание в этих гостиницах по спецпредложениям можно в официальном онлайн-магазине курорта «Роза Хутор».