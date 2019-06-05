На курорте «Роза Хутор» открылся парк водопадов «Менделиха»
На круглогодичном курорте «Роза Хутор» 1 июня открыли природный парк водопадов «Менделиха»
Сейчас посетители курорта смогут отправиться в пеший поход по Малому кольцу, в которое входит водопад Менделя. Маршруты по Среднему и Большому кольцу водопадов планируется открыть в ближайшее время, тогда можно будет увидеть еще шесть водопадов — Чара, Червонный, Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой. Высота последнего составляет 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад.
«Парк водопадов "Менделиха" является самым запоминающимся и совершенно особенным. Расположенный на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, это один из самых популярных у туристов маршрутов. Он создан для единения с природой, прогулок под успокаивающее журчание горных ручьев, ароматы горных цветов и трав», — рассказали в прес-службе курорта «Роза Хутор».
Парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» на высоте 1470 метров над уровнем моря, далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов. Там оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км и занимает около четырех с половиной часов.
С 1 июня на «Роза Хутор» для туристов также открылись следующие маршруты:
- «Озерный траверс» — от Горной Олимпийской деревни до нижней станции «Волчья скала»;
- «Тропа Йети» — от «Йети парка» до Горной Олимпийской деревни;
- «Тропа B-One» — от «Беседки» до Горной Олимпийской деревни;
- «Тропа Чемпионов» — от «Роза-1600» до «Йети парка».
Тем, кто планирует активный отдых и посещение природных достопримечательностей «Роза Хутор» посоветовали разместиться в отелях Горной Олимпийской деревни. До 30 июня в гостиницах «28» и Rosa Village действует скидка 15% на все типы номеров по промокоду leto2019, в Riders Lodge также предлагается дисконт 15% по промокоду ГОРЫ. Отель Rosa Ski Inn готов предоставить скидку 10% на все заезды до 30 июня на номера категории «Апартаменты» в корпусе Е по промокоду RosaSKI. Забронировать проживание в этих гостиницах по спецпредложениям можно в официальном онлайн-магазине курорта «Роза Хутор».
Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила название в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей.
После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой семьи были трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, а также построили водяную мельницу.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.