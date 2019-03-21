На курорте «Роза Хутор» откроют фотовыставку о природе Западного Кавказа
На горном курорте «Роза Хутор» 25 марта откроется фотовыставка «Красоты природы Западного Кавказа»
В экспозиции будет 25 фотографий путешественника по Кавказскому Причерноморью, члена Сочинского городского отделения Русского географического общества Юрия Дороша. Он сделал эти снимки в путешествиях разных лет.
Выставку устроят на Романовом мосту около Ратуши, она будет доступна весь летний сезон 2019 года.
«Фотографии Юрия Дороша отлично иллюстрируют впечатляющую красоту Западного Кавказа. Путь к этим природным достопримечательностям начинается здесь, на курорте "Роза Хутор". Когда экспозиция завершится, работы Юрия переместятся в наш офис и будут напоминать команде курорта об ответственности за сохранение богатства Западного Кавказа для будущих поколений», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Читайте также:
В 2018 году «Роза Хутор» начала реализацию программы устойчивого развития. Большое место в ней занимает забота об окружающей среде, сокращение потребления ресурсов и электроэнергии, переработка мусора, сохранение исторического наследия региона, развитие экотуризма.
В ближайшие несколько лет на курорте планируют на 10% сократить расход электричества, снизить количество отходов, направляемых на утилизацию. Предусмотрены инициативы по охране животных, изучению и поддержке популяций редких животных и растений.
В Краснодарском крае обитает девять видов земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, включая краснокнижного черноморского лосося (кумжа), 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и 5 тыс. видов насекомых. На территории курорта «Роза Хутор» можно увидеть 960 видов горных растений, сообщили в пресс-службе курорта.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.