На курорте «Роза Хутор» откроют фотовыставку о природе Западного Кавказа

На горном курорте «Роза Хутор» 25 марта откроется фотовыставка «Красоты природы Западного Кавказа»

В экспозиции будет 25 фотографий путешественника по Кавказскому Причерноморью, члена Сочинского городского отделения Русского географического общества Юрия Дороша. Он сделал эти снимки в путешествиях разных лет. Выставку устроят на Романовом мосту около Ратуши, она будет доступна весь летний сезон 2019 года.

«Фотографии Юрия Дороша отлично иллюстрируют впечатляющую красоту Западного Кавказа. Путь к этим природным достопримечательностям начинается здесь, на курорте "Роза Хутор". Когда экспозиция завершится, работы Юрия переместятся в наш офис и будут напоминать команде курорта об ответственности за сохранение богатства Западного Кавказа для будущих поколений», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.