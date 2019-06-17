Музей Археологии «Роза Хутор» организовал для детей образовательные программы

Музей Археологии курорта «Роза Хутор» предложил специальные образовательные программы для детей от 5 до 12 лет

Образовательная программа «День первобытного человека», разработанная специалистами Музея Археологии, позволяет детям перенестись в доисторическую эпоху и почувствовать себя древними охотниками и собирателями, рассказали 17 июня на «Роза Хутор». «Программа "День первобытного человека" в игровой форме демонстрирует, что древние люди были весьма сообразительными, многие их изобретения, хотя и претерпели серьезные изменения, до сих пор служат людям», — пояснил представитель горного курорта. По словам куратора Музея Археологии, директора по развитию инфраструктурных проектов и сервисов курорта «Роза Хутор» Анны Дугар-Жабон, детям рассказывают о том, как охотились древние люди, как шили себе одежду. Каждый участник программы, вооружившись каменной иголкой, может создать собственный наряд первобытного человека из искусственной шкуры медведя.

Кроме того, детям рассказывают о древних амулетах, которые они также смогут самостоятельно собрать. Для мужских амулетов используют клыки вымышленного зверя, для женских — янтарные бусы. Есть возможность сделать и собственный наскальный рисунок теми же способами, что и древние люди. «Все участники программы могут оставить настоящий "след в истории" — отпечаток ладошки, что также в каменном веке было одной из форм наскальной живописи. Мы их собираем и храним, а к новому году планируем украсить такими "следами" нашу археологическую елку», — добавила Анна Дугар-Жабон.

«День первобытного человека» в Музее Археологии курорта «Роза Хутор» рассчитан на детей в возрасте от 5 до 12 лет. Занятия проходят ежедневно с 17:00. Ребятам, которым от 7 до 12 лет, предлагается другое интеллектуальное развлечение — «Археологическая экспедиция» . За полтора часа занятия дети смогут провести раскопки, найти артефакт, определить, к какому периоду относится та или иная находка. Для этого на курорте создали специальную археологическую песочницу.