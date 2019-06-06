В Адыгее сменился руководитель регионального управления МЧС

Новым начальником ГУ МЧС России по Адыгее в конце мая назначили Александра Зыбкина

Соответствующий приказ 28 мая подписал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, сообщили порталу Юга.ру 6 июня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

Александр Зыбкин уже приступил к своим обязанностям. На посту начальника республиканского МЧС он сменил Султана Хацукова, который перешел на другое место работы в Нижегородскую область.

Кто такой Александр Зыбкин

Александр Зыбкин родился 14 октября 1965 года в Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную Академию имени М.В. Фрунзе, Академию ГПС МЧС России. Проходил службу на должностях от командира взвода до командира мотострелковой бригады.

В структуре МЧС Зыбкин занимал должность заместителя начальника управления пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны Северо-Кавказского регионального центра МЧС России. Участвовал в боевых действиях в Чечне, контртеррористических операциях в Дагестане, гуманитарных и спасательных операциях.