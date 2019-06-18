УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по совместному финансированию клиентов малого бизнеса
Банк УРАЛСИБ и краудфандинговая платформа «Поток» в июне запустили партнерскую программу, которая предполагает финансирование представителей малого бизнеса
Клиенты программы — это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они смогут в короткие сроки получить займ от инвесторов, зарегистрированных на платформе. Займ будут предоставлять на пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, покупку автомобиля или оборудования, финансирование тендерных контрактов, открытие новых точек.
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Для того, чтобы подать заявку, нужно загрузить в личный кабинет онлайн-сервиса выписку со счета компании и заполнить данные учредителей. Решение об одобрении должно поступить в течение дня в личный кабинет заемщика, рассказали 18 июня в пресс-службе банка УРАЛСИБ.
Договор между инвестором и заемщиком заключается в режиме онлайн, это не требует личного присутствия в банке. Оплачивать займ можно дистанционно через интернет-банк УРАЛСИБа.
Подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте банка.
Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года УРАЛСИБ вошел в топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса.
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