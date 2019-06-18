УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по совместному финансированию клиентов малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ и краудфандинговая платформа «Поток» в июне запустили партнерскую программу, которая предполагает финансирование представителей малого бизнеса

Клиенты программы — это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они смогут в короткие сроки получить займ от инвесторов, зарегистрированных на платформе. Займ будут предоставлять на пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, покупку автомобиля или оборудования, финансирование тендерных контрактов, открытие новых точек.

Для того, чтобы подать заявку, нужно загрузить в личный кабинет онлайн-сервиса выписку со счета компании и заполнить данные учредителей. Решение об одобрении должно поступить в течение дня в личный кабинет заемщика, рассказали 18 июня в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Договор между инвестором и заемщиком заключается в режиме онлайн, это не требует личного присутствия в банке. Оплачивать займ можно дистанционно через интернет-банк УРАЛСИБа.

Подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте банка.