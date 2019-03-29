Агентство Moody's повысило рейтинг банка УРАЛСИБ

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service в марте повысило долгосрочные депозитные рейтинги ПАО «Банк УРАЛСИБ»

Рейтинги банка УРАЛСИБ повысились с В3 до В2 с позитивным прогнозом. Одновременно Moody's увеличило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка до B2. Также с B2 до B1 повысилась долгосрочная оценка риска контрагента банка (CR Assessment) и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) в национальной и иностранной валюте.

Позитивную тенденцию в развитии УРАЛСИБа также поддерживает расширение его бизнеса, способствующее росту чистого процентного и комиссионного дохода на фоне усилившегося контроля за расходами, прокомментировали 28 марта в пресс-службе банка.

Позитивный прогноз от Moody's отражает ожидание, что тенденция к улучшению показателей рентабельности и платежеспособности банка сохранится в течение следующих 12-18 месяцев.