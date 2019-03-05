УРАЛСИБ вошел в топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году

УРАЛСИБ занял пятое место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года

В 2018 году УРАЛСИБ выдал клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса кредиты на сумму 87,3 млрд рублей.

Сейчас в линейке кредитных продуктов для малого бизнеса представлены разные инструменты: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга.

Клиентам также доступен «Бизнес-плейс» — магазин решений для бизнеса, где можно приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг.

В октябре прошлого года был запущен новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».

Кроме того, уже два года функционирует образовательный проект «Университет бизнеса» банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Подробную информацию можно получить на сайте банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-700-77-16.