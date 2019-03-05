УРАЛСИБ вошел в топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году

Партнерский Вся Россия

Распечатать

УРАЛСИБ занял пятое место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года

Исследование подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В 2018 году УРАЛСИБ выдал клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса кредиты на сумму 87,3 млрд рублей.

Читайте также:

Сейчас в линейке кредитных продуктов для малого бизнеса представлены разные инструменты: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга.

Клиентам также доступен «Бизнес-плейс» — магазин решений для бизнеса, где можно приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг.

В октябре прошлого года был запущен новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».

Кроме того, уже два года функционирует образовательный проект «Университет бизнеса» банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Подробную информацию можно получить на сайте банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-700-77-16.

Банки Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Рейтинги Финансы Экономика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На ремонт дорог в Майкопе в 2019 году потратят 450 млн рублей
Власти Краснодара хотят вернуть в собственность города землю вокруг Карасунов и сделать там зеленую зону
Количество туристов в Краснодаре к 2030 году хотят увеличить в два раза
Стали известны подробности стрельбы у школы в Темрюкском районе
Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи считают, что самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива
«Вы хотите, чтобы он у нас умер?» В санатории «Лаба» 86-летнему пенсионеру отказали в размещении из-за возраста

Лента новостей

Статьи

Что вы знаете о «Магните»?

Тест к юбилею главной компании Краснодара

Статьи

Без Кубка, но пока с чемпионатом

Алексей Андронов о матче «Спартак» — «Краснодар»

Подросток в Темрюкском районе открыл стрельбу и ранил пятерых школьников

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале