УРАЛСИБ вошел в топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
УРАЛСИБ занял пятое место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года
Исследование подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА».
В 2018 году УРАЛСИБ выдал клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса кредиты на сумму 87,3 млрд рублей.
Сейчас в линейке кредитных продуктов для малого бизнеса представлены разные инструменты: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга.
Клиентам также доступен «Бизнес-плейс» — магазин решений для бизнеса, где можно приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг.
В октябре прошлого года был запущен новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».
Кроме того, уже два года функционирует образовательный проект «Университет бизнеса» банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.
Подробную информацию можно получить на сайте банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-700-77-16.
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