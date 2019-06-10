Тело мужчины нашли в пруду в Новокубанске
В Новокубанске 8 июня в водоеме возле школы утонул мужчина
По данным очевидцев из соцсетей, мужчина утонул в пруду возле школы № 23. Его тело достали из воды 9 июня.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщали Юга.ру, вечером 6 июня на одном из пляжей Геленджика утонул семилетний ребенок.
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