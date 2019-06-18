Границу между Чечней и Дагестаном уточнят в 2020 году
Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов 17 июня сообщил, что работы по уточнению границ с Чечней хотят перенести на следующий год
По словам Шихсаидова, такое решение приняли в полномочном представительстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Ранее эти работы планировали завершить к 15 декабря.
«Принято решение на уровне полпреда в этом году никаких разграничительных действий не предпринимать, все перенести на следующий год», — сказал Шихсаидов.
Он пояснил, что нужно подготовиться и изучить документы. В следующем году к этой работе необходимо привлечь руководителей муниципалитетов.
«Я бы просил с пониманием отнестись к этому и сейчас не будоражить общественность, работать с молодежью. Те, кто постарше, хорошо понимают эту ситуацию», — цитирует председателя Народного собрания «Коммерсантъ».
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Как сообщали Юга.ру, в апреле власти Чечни и Дагестана сообщили о решении приостановить работу по уточнению границ между республиками.
10 июня жители Дагестана опубликовали видео со знаком, обозначающим начало территории Чечни и установленным на окраине Кизляра. Авторы сообщений заявили, что знак может быть установлен незаконно. Вечером того же дня местные жители снесли знак. Однако власти его восстановили.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, призвал местных жителей быть осторожнее в своих высказываниях: «За языком и пальцами следите. А то мы поломаем пальцы и вырвем язык вам».
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