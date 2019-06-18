Границу между Чечней и Дагестаном уточнят в 2020 году

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов 17 июня сообщил, что работы по уточнению границ с Чечней хотят перенести на следующий год

По словам Шихсаидова, такое решение приняли в полномочном представительстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Ранее эти работы планировали завершить к 15 декабря.

«Принято решение на уровне полпреда в этом году никаких разграничительных действий не предпринимать, все перенести на следующий год», — сказал Шихсаидов.

Он пояснил, что нужно подготовиться и изучить документы. В следующем году к этой работе необходимо привлечь руководителей муниципалитетов.

«Я бы просил с пониманием отнестись к этому и сейчас не будоражить общественность, работать с молодежью. Те, кто постарше, хорошо понимают эту ситуацию», — цитирует председателя Народного собрания «Коммерсантъ».