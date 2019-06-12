Глава парламента Чечни Магомед Даудов 11 июня прибыл в Кизляр. На участке около знака он встретился с руководителем администрации правительства Дагестана Сергеем Ивановым и главой Кизлярского района Александром Погореловым. Знак снова поставили. Вечером глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что установка знака ничего не нарушает. Однако жители Дагестана собрались на народный сход возле одного из указателей.

10 июня жители Дагестана опубликовали видео со знаком, обозначающим начало территории Чечни и установленным на окраине Кизляра. Авторы сообщений заявили, что знак может быть установлен незаконно, поскольку приостановлена работа по определению границы между республиками. Вечером того же дня местные жители снесли знак.

Кадыров прокомментировал ситуацию и призвал быть осторожнее в своих высказываниях.

«Услышьте меня, пожалуйста, мы все читаем [комментарии и публикации в соцсетях] — целая группа над этим работает. Для меня не так страшно, что убьете меня, как то, что оскорбляют мою кровь, род и семью», — сказал глава Чечни в видео, опубликованном на странице «Чечня сегодня» в инстаграме.

Он заявил, что те, кто пишет или высказывает оскорбления, могут понести наказание.

«За языком и пальцами следите. А то мы поломаем пальцы и вырвем язык вам. Имейте ввиду, мы не одну провоцирующую публикацию или комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова отвечать. Я вас прошу по-братски, не поддавайтесь на провокации», — отметил Кадыров.

Глава Чечни призвал не обострять конфликт на границе республик и жить в мире и дружбе. По его словам, республика не претендует на чужую территорию, сообщает RT.