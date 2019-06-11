Дагестанцы снесли дорожный знак Чечни под Кизляром. Власти вернули его на место, а жители вышли на протест
Жители Дагестана протестуют против установки дорожного указателя «Чеченская республика, Шелковской район» на окраине Кизляра
10 июня жители Дагестана распространили видео со знаком, обозначающим начало территории Чечни, установленным на окраине Кизляра. Авторы сообщений ставили под сомнение правомерность его установки на фоне приостановленной работы по определению границы между республиками.
Как пишет портал «Будни Кавказа», проходящая по территории Дагестана трасса пересекает примерно 30 метров участка территории Чеченской Республики, которая углом вклинивается в пригород Кизляра.
Установка знака вызвала негативную реакцию дагестанцев. Вечером того же дня они снесли знак.
Ночью глава парламента Чечни Магомед Даудов вышел в прямой эфир в инстаграме и заверил своих подписчиков, что знаки будут восстановлены на прежнем месте : «Мы и пяди своей не отдадим... Знаки поставят обратно, потому что они там должны быть… Как убрали, так и поставят». Он подчеркнул, что «дорожники Чеченской республики или работники ЖКХ ни на метр на территорию сопредельной республики не заступили».
11 июня Даудов прибыл в Кизляр в сопровождении военных бронеавтомобилей и полицейских машин. На участке около знака он встретился с руководителем администрации правительства Дагестана Сергеем Ивановым и главой Кизлярского района Александром Погореловым. Знак был поставлен вновь и оцеплен силовиками.
На встрече Даудов обвинил в происходящем руководство Кизляра, которое, по его словам, не ведет достаточную работу с населением. Также чеченский спикер пообщался с местными жителями. Одному из них он заявил, что знак снимут «только через его труп».
В свою очередь Иванов отметил, что установку дорожных знаков нужно было согласовать с Автодором, так как есть нормы по их установке.
К вечеру пресс-служба главы и правительства Дагестана распространила официальное заявление главы Дагестана Владимира Васильева, который заявил, что установка знака ничего не нарушает.
«Та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — пояснил Васильев.
При этом он подчеркнул, что все дискуссионные вопросы в обязательном порядке будут обсуждаться, в том числе и с населением.
«У нас есть двусторонняя структура (по определению административной границы между республиками — прим.), но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке», — добавил глава Дагестана.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о ситуации, призвав жителей Дагестана не поддаваться на провокации и быть сдержаннее в своих высказываниях.
«Кавказский узел» позже сообщил, что жители Дагестана собрались на народный сход возле одного из указателей. Они требовали демонтировать указатели, полицейские призвали протестующих разойтись. Часть протестующих — 15 человек задержали и обвинили в неподчинении полиции. Суд определит им дминистративное наказание 12 июня.
В апреле жители Дагестана пожаловались , что их не привлекли к обсуждению вопроса демаркации границы на спорном участке на границе Чечни с Кизлярским районом. Однако из заявления главы республики следует, что место, на котором установлен знак, к спорным не относится.
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