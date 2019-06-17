Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции заявил, что не имеет отношения к «социальной рекламе с оскорбительными изображениями»

Краснодарское учреждение, чья горячая линия указана на постерах с провокативной социальной рекламой, заявило, что не имеет к ней отношения

В редакцию портала Юга.ру 17 июня поступило письмо от главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» Анжелы Жигаленко. Она сообщила, что учреждение не является изготовителем и заказчиком постеров социальной рекламы «с оскорбительными изображениями, размещенными в открытых источниках сети интернет, в частности на ресурсе kubmed.ru».

В пятницу, 14 июня, на сайте kubmed.ru журналисты обнаружили раздел со специфической социальной рекламой: на картинках были слоганы вроде «Кури, бухай, рожай уродов» и «Жирное сексуальным не бывает», а под большинством из них — телефоны горячих линий. Адрес этого сайта был размещен на информационных стендах в поликлиниках Краснодара.

После того как об этой рекламе написали в СМИ и социальных сетях, раздел «Социальная реклама: без лишних слов» с сайта исчез, а остались только полезные инструкции. В редакции портала Юга.ру остались видео и графические изображения, подтверждающие, что эта реклама была размещена на сайте kubmed.ru.

Тем же вечером министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что оно не является изготовителем постеров, но не объяснило, каким образом ссылка на сайт kubmed.ru оказалась размещена на информационных стендах в поликлиниках.

Центр охраны здоровья семьи обратился к порталу Юга.ру с просьбой удалить постеры с номером их горячей линии, а также дать опровержение «в части причастности ГБУЗ «Центр охраны здоровья семьи» к размещению вышеуказанной социальной рекламы». Мы пошли навстречу просьбе медиков и стерли с изображений в уже опубликованных новостях телефон их горячей линии. Повода для опровержения нет, поскольку Юга.ру не писали о том, что это или какое-либо другое медицинское учреждение причастно к размещению этих материалов. Выяснить, кто же был их заказчиком и исполнителем, редакции пока не удалось.