Минздрав Кубани прокомментировал провокационную социальную рекламу. Но ничего не объяснил

Ссылка на этот сайт указана на информационных стендах в городских поликлиниках Краснодара. В разделе «Социальная реклама: без лишних слов» были размещены графические изображения, призывающие не делать аборты, следить за своим давлением и весом, проходить вакцинацию, не пить. Однако все сопровождается специфическими картинками и фразами: «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Не ссы, рожай», «Не жди, когда о твоем диагнозе узнают в морге. Измерь давление», «Кури, бухай, рожай уродов», «Жирное не может быть здоровым», «Жирное сексуальным не бывает». На каждой картинке указывался номер горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края или телефон доверия Центра охраны здоровья семьи.

К вечеру 14 июня этот раздел с сайта удалили.

Портал Юга.ру обратился в краевой минздрав с просьбой ответить, имеет ли сайт отношение к ведомству; если нет, то кто его создавал и как получилось, что эта ссылка указана на плакатах в поликлиниках; кто создавал оформление регистратур в поликлиниках, в том числе информационных стендов, на которых размещена эта ссылка.

В ответе за подписью замглавы ведомства Валентины Игнатенко поясняются тезисы, не имеющие отношения к нашим вопросам. Там говорится следующее:

«Министерство здравоохранения Краснодарского края не является изготовителем постеров, указанных в вашем запросе. Телефоны горячих линий минздрава размещены в открытых источниках. В поликлиниках Краснодарского края нет плакатов с социальной рекламой с упомянутыми в вашем запросе лозунгами».