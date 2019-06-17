Дмитрий Киселев задолжал 2,5 млн рублей за строительство виллы в Коктебеле. На него пожаловались в прокуратуру
Архитектор из Крыма обратился в прокуратуру с жалобой на телеведущего Дмитрия Киселева, потому что тот не заплатил ему за реконструкцию своей виллы
Архитектор Владимир Мазурин из Крыма подал жалобу в прокуратуру и службу судебных приставов на Дмитрия Киселева.
По словам крымчанина, телеведущий отказывается платить назначенный судом долг за реконструкцию виллы в Коктебеле, поэтому жалоба в прокуратуру — единственный способ получить присужденные деньги.
Кроме того, Мазурин планирует подать иск о защите чести и достоинства против журналиста за клевету в эфире телеканала «Россия-1». Архитектор утверждает, что телеведущий назвал его мошенником, подтасовал факты и сделал это с особым цинизмом, пишет «Новая Газета».
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Мазурин руководил реконструкцией виллы телеведущего в Коктебеле в 2015-2016 годах. По его словам, он настаивал на укреплении каркасов, однако Киселев проигнорировал все предложения. Позже журналист заявил, что архитектор не справился со своей работой, и обвинил его во всех ошибках, допущенных предыдущими строителями.
При этом, в январе 2019 года Королевский городской суд Подмосковья частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву и обязал телеведущего выплатить 2 млн 586 тыс. рублей долга, хотя изначально истец просил 5,8 млн рублей. В апреле апелляционная инстанция Мособлсуда оставила без изменений решение Королевского горсуда, однако журналист долг так и не выплатил.
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