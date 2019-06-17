Шесть человек пострадали при столкновении четырех легковушек, грузовика и микроавтобуса на Ставрополье
В Кочубеевском районе Ставропольского края 17 июня произошла авария с участием шести автомобилей
ДТП случилось около 8:00 на 250-м км трассы «Кавказ». Попутно столкнулись минивэн Honda с регистрационными знаками Армении, легковушка Kia, рейсовый микроавтобус Mercedes, грузовик Hyundai, а также два автомобиля ВАЗ-2112. Микроавтобус ехал из Моздока в Краснодар.
На момент аварии во всех машинах находились 32 человека, шесть из них пострадали. Их доставили в городскую больницу Невинномысска.
Предположительно, причиной ДТП стало превышение скорости и небезопасная дистанция между машинами.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение на месте аварии затруднено, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в мае в Белореченском районе пять человек погибли в лобовом ДТП. Среди погибших были комики из Stand Up.
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