Шесть человек пострадали при столкновении четырех легковушек, грузовика и микроавтобуса на Ставрополье

ДТП случилось около 8:00 на 250-м км трассы «Кавказ». Попутно столкнулись минивэн Honda с регистрационными знаками Армении, легковушка Kia, рейсовый микроавтобус Mercedes, грузовик Hyundai, а также два автомобиля ВАЗ-2112. Микроавтобус ехал из Моздока в Краснодар.

На момент аварии во всех машинах находились 32 человека, шесть из них пострадали. Их доставили в городскую больницу Невинномысска.

Предположительно, причиной ДТП стало превышение скорости и небезопасная дистанция между машинами.