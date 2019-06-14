На Кубани женщина погибла в ДТП, после которого у ее машины оторвало двигатель

В Северском районе Краснодарского края 14 июня произошло ДТП с грузовиком, есть жертва

Авария произошла в 9:30 на трассе А146 между поселками Ильским и Черноморским. По предварительным данным, 44-летняя водитель автомобиля Suzuki выехала на встречную полосу, где врезалась в КамАЗ. От удара двигатель легковушки вылетел и повредил проезжавший мимо УАЗ.

В результате ДТП женщина погибла.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, там ввели реверсивное движение, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

«Просим всех водителей быть внимательными на дорогах в условиях повышенных температур», — добавила представитель ведомства.