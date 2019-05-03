В Белореченском районе пять человек погибли после столкновения автомобилей

В Белореченском районе 3 мая произошло ДТП, где погибли пять человек

Авария случилась около 17:40 на трассе у станицы Рязанской. По предварительным данным, 60-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в еще один Hyundai.

На месте от полученных травм скончались пять человек, их личности устанавливаются. Также госпитализированы 35-летний житель Тимашевска и водитель Hyundai Accent. Полиция начала проверку ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.