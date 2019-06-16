Путин встретится в Сочи с главами Азербайджана и Ирана

В августе президент России Владимир Путин собрался провести в Сочи встречу с коллегами из Ирана и Азербайджана

О планах главы государства пообщаться с Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани поведал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, встреча будет посвящена транспортному коридору «Север — Юг». Это грузовая железная дорога, которую планируют построить, чтобы соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Если транспортный коридор объединит ж/д пути трех стран, по нему планируется перевозить от пяти млн тонн грузов в первые годы, и более десяти млн тонн в дальнейшем.

«Мы поддерживаем и будем делать все для того, чтобы железная дорога была как можно быстрее введена в строй», — приводит слова министра Чеботарева РИА «Новости».