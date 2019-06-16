Путин встретится в Сочи с главами Азербайджана и Ирана
В августе президент России Владимир Путин собрался провести в Сочи встречу с коллегами из Ирана и Азербайджана
О планах главы государства пообщаться с Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани поведал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
По его словам, встреча будет посвящена транспортному коридору «Север — Юг». Это грузовая железная дорога, которую планируют построить, чтобы соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Если транспортный коридор объединит ж/д пути трех стран, по нему планируется перевозить от пяти млн тонн грузов в первые годы, и более десяти млн тонн в дальнейшем.
«Мы поддерживаем и будем делать все для того, чтобы железная дорога была как можно быстрее введена в строй», — приводит слова министра Чеботарева РИА «Новости».
Еще в 2008 году газета «Коммерсантъ» выяснила, что Сочи — второй любимый город Путина после Санкт-Петербурга. С тех пор он стал здесь бывать еще чаще: гуляет по набережной с главами государств, проводит трехсторонние встречи на высшем уровне, играет в хоккей.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
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