Президенты России, Турции и Ирана 14 февраля проведут встречу в Сочи

Краснодарский край, В мире

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В Сочи 14 февраля состоится встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 февраля рассказал об этом корреспонденту РИА «Новости». Мероприятие будет посвящено урегулированию ситуации в Сирии.

В этот же день Путин и Эрдоган проведут двустороннюю встречу, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, между Сочи и двумя турецкими городами — Самсуном и Трабзоном — собираются открыть паромное сообщение.

Владимир Путин политика Сирия Сочи Турция
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