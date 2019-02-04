Президенты России, Турции и Ирана 14 февраля проведут встречу в Сочи

В Сочи 14 февраля состоится встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 февраля рассказал об этом корреспонденту РИА «Новости». Мероприятие будет посвящено урегулированию ситуации в Сирии.

В этот же день Путин и Эрдоган проведут двустороннюю встречу, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, между Сочи и двумя турецкими городами — Самсуном и Трабзоном — собираются открыть паромное сообщение.