Путин прогулялся по набережной Сочи с президентом Египта и пообщался с отдыхающими

Краснодарский край, Вся Россия

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В Сочи состоялась неформальная встреча президентов России и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха Сиси

«Лидеры совершили прогулку по набережной, пообщались с отдыхающими и посетили один из ресторанов города», — говорится в сообщении на странице президента в инстаграме.

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Неформальная встреча с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси - Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели неформальную встречу в Сочи: лидеры совершили прогулку по набережной, пообщались с отдыхающими и посетили один из ресторанов города. - Официальная часть визита Президента Египта в Россию состоится 17 октября. Главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов. ______________________________________ #Москва #Moscow #Moskov #Moskva #Путин #Putin #ВладимирПутин #VladimirPutin #РФ #RF #Россия #Russia #Кремль #Kremlin #PutinKremlinru

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Как сообщали Юга.ру, официальная встреча глав государств намечена на 17 октября. Они планируют обсудить вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия, актуальные международные события и подписать ряд совместных документов.

Владимир Путин Международные отношения Сочи
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Путин прогулялся по набережной Сочи с президентом Египта и пообщался с отдыхающими
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