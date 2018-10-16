Путин прогулялся по набережной Сочи с президентом Египта и пообщался с отдыхающими

В Сочи состоялась неформальная встреча президентов России и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха Сиси

«Лидеры совершили прогулку по набережной, пообщались с отдыхающими и посетили один из ресторанов города», — говорится в сообщении на странице президента в инстаграме.