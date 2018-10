Путин прогулялся по набережной Сочи с президентом Египта и пообщался с отдыхающими

View this post on Instagram

Неформальная встреча с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси - Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели неформальную встречу в Сочи: лидеры совершили прогулку по набережной, пообщались с отдыхающими и посетили один из ресторанов города. - Официальная часть визита Президента Египта в Россию состоится 17 октября. Главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.