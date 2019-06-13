На Кубани для 17-летней девушки из Гулькевичей собирают деньги на кресло-коляску

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в июне начался сбор средств для помощи жительнице Гулькевичей Ладе Пеньковой со спинальной мышечной атрофией

Мать 17-летней девушки Евгения Коновалова рассказала, что изначально медики считали, что у ее дочери детский церебральный паралич, а когда девочке было два года, выяснилось, что у нее спинальная мышечная атрофия 2-го типа.

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«Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом — прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры», — рассказала Евгения Коновалова.

Чтобы девушка могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендовал приобрести приспособления и средства, которые в сумме обойдутся в 433 тыс. 221 рубль.

«Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит девочке передвигаться не только дома, но и на улице. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, нужны корригирующие корсеты и опора для ног. Также необходимы противопролежневые приспособления. Электрический реабилитационный подъемник даст Ладе возможность перемещаться из инвалидного кресла в кровать или ванную», — объяснила невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган.

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Мать девушки уточнила, что все эти приспособления не предоставляются за счет государственного бюджета. Семья не может себе позволить приобрести их, так как живет на социальные выплаты — муж Коноваловой тоже на инвалидности, рассказали в пресс-службе «Русфонда».

Чтобы помочь девушке, можно отправить пожертвование с банковской карты. Для этого нужно пройти по ссылке на сайт «Русфонда» и в открывшемся списке выбрать имя — Лада Пенькова.

Чтобы отправить пожертвование от юридического лица, следует перейти на страницу с реквизитами фонда и в назначении платежа указать: «организация лечения Лады Пеньковой».

Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лады Пеньковой (НДС не облагается)

Есть еще несколько способов перечислить деньги на помощь девушке:

  • отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС);
  • перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги» или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке нужно выбрать «Лада Пенькова»).
Благотворительность Гулькевичский район Здравоохранение Медицина
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На Кубани для 17-летней девушки из Гулькевичей собирают деньги на кресло-коляску
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