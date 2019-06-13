На Кубани для 17-летней девушки из Гулькевичей собирают деньги на кресло-коляску
В Краснодарском крае в июне начался сбор средств для помощи жительнице Гулькевичей Ладе Пеньковой со спинальной мышечной атрофией
Мать 17-летней девушки Евгения Коновалова рассказала, что изначально медики считали, что у ее дочери детский церебральный паралич, а когда девочке было два года, выяснилось, что у нее спинальная мышечная атрофия 2-го типа.
«Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом — прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры», — рассказала Евгения Коновалова.
Чтобы девушка могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендовал приобрести приспособления и средства, которые в сумме обойдутся в 433 тыс. 221 рубль.
«Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит девочке передвигаться не только дома, но и на улице. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, нужны корригирующие корсеты и опора для ног. Также необходимы противопролежневые приспособления. Электрический реабилитационный подъемник даст Ладе возможность перемещаться из инвалидного кресла в кровать или ванную», — объяснила невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган.
Мать девушки уточнила, что все эти приспособления не предоставляются за счет государственного бюджета. Семья не может себе позволить приобрести их, так как живет на социальные выплаты — муж Коноваловой тоже на инвалидности, рассказали в пресс-службе «Русфонда».
Чтобы помочь девушке, можно отправить пожертвование с банковской карты. Для этого нужно пройти по ссылке на сайт «Русфонда» и в открывшемся списке выбрать имя — Лада Пенькова.
Чтобы отправить пожертвование от юридического лица, следует перейти на страницу с реквизитами фонда и в назначении платежа указать: «организация лечения Лады Пеньковой».
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лады Пеньковой (НДС не облагается)
Есть еще несколько способов перечислить деньги на помощь девушке:
- отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС);
- перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги» или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке нужно выбрать «Лада Пенькова»).
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