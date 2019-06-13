На Кубани для 17-летней девушки из Гулькевичей собирают деньги на кресло-коляску

В Краснодарском крае в июне начался сбор средств для помощи жительнице Гулькевичей Ладе Пеньковой со спинальной мышечной атрофией

Мать 17-летней девушки Евгения Коновалова рассказала, что изначально медики считали, что у ее дочери детский церебральный паралич, а когда девочке было два года, выяснилось, что у нее спинальная мышечная атрофия 2-го типа.

«Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом — прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры», — рассказала Евгения Коновалова.

Чтобы девушка могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендовал приобрести приспособления и средства, которые в сумме обойдутся в 433 тыс. 221 рубль.

«Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит девочке передвигаться не только дома, но и на улице. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, нужны корригирующие корсеты и опора для ног. Также необходимы противопролежневые приспособления. Электрический реабилитационный подъемник даст Ладе возможность перемещаться из инвалидного кресла в кровать или ванную», — объяснила невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган.