Семилетнему сочинцу с ДЦП собирают деньги на курс реабилитации в клинике Краснодара

Благотворительный фонд «Сокровенное желание» открыл сбор средств, которые направят на помощь семилетнему Артему Бжахову из Сочи

Артем Бжахов родился преждевременно, матери сделали кесарево сечение. Младенец весил 2380 граммов и был обвит пуповиной. Вскоре после появления на свет, ночью у новорожденного произошел разрыв одного легкого, а днем — другого. Врачи ввели младенца в медикаментозную кому на десять дней, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мальчика выхаживали полтора месяца, после чего врачи поставили тяжелые диагнозы. У него мультифокальная эпилепсия с истончением мозолистого тела, ДЦП, атрофия зрительных нервов. Ребенку установили нейростимулятор.

На данный момент Артем Бжахов самостоятельно не ходит, не сидит и не говорит. По оценкам медиков, даже с такими заболеваниями есть шансы, если постоянно заниматься.

«Я родила Артема в 40 лет, он у меня поздний, очень долгожданный ребенок. Сейчас сыну необходимо проходить курс реабилитации не реже двух раз в год. Но все осложняется тем, что из-за эпилепсии в государственных медицинских учреждениях помочь нам практически ничем не могут. Поэтому приходится обращаться в основном только в частные клиники, где стоимость лечения для нашего семейного бюджета непосильная», — рассказала порталу Юга.ру мама мальчика Лариса Бжахова.

Она пояснила, что за счет госбюджета эта услуга не предоставляется, а чтобы оплатить 20-дневный курс реабилитации в краснодарском центре «Колыбель сердец», необходимо 237 тыс. рублей. Эта клиника — одна из немногих, которая подходит мальчику, учитывая все его заболевания. Однако Бжахова — военный пенсионер, она воспитывает сына сама. Участие отца в жизни мальчика ограничивается алиментами в 4 тыс. рублей.

Кроме того, ребенок, кроме курсов реабилитаций, нуждается в дорогостоящих технических средствах: тутор (изделие для фиксации сустава — прим. ред.), специальная обувь, вертикализатор, ходунки, дорогостоящие медицинские препараты, особое питание и прочее.