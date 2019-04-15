Ветропарк в Адыгее планируют запустить к сентябрю

На строительной площадке ветропарка в Адыгее начались активные работы по финальной подготовке первых ветроэлектрических установок к монтажу

Об этом 15 апреля сообщил гендиректор АО «НоваВинд» Александр Корчагин на Международном форуме «Атомэкспо-2019». По его словам, из-за прошлогоднего паводка незначительно сдвинулись сроки строительства, при этом есть все ресурсы, чтобы выполнить договорные обязательства.

«После ликвидации последствий паводка мы ведем строительство ветропарка в нормальном темпе. Запуск первой генерации намечен на август-сентябрь 2019 года», — сказал Александр Корчагин.

Он подчеркнул, что все вопросы экологической безопасности были решены в первую очередь и отражены в соответствующей нормативной и технической документации.

«К тому же современные типы ветроустановок, которые мы используем при строительстве, — это безредукторные машины. Они не создают каких-то колебаний, специфических вибраций, которые могут повлиять на экологию», — отметил Корчагин.

В Адыгее линия ветроустановок будет проходить на границе Гиагинского и Шовгеновского районов. Сейчас на площадке залито 35 фундаментов. В мае начнется монтаж ветробашен высотой около 100 метров и длиной лопасти — около 50 метров. Башни установят с помощью высотного крана, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе АО «НоваВинд».

Все комплекты лопастей для ветропарка привезли в Россию по морю в Новороссийский порт. Их уже доставили на площадку в Адыгею.

Как сообщали Юга.ру, строительство ветропарка в Адыгее началось в сентябре 2018 года, в декабре там заложили фундамент. На объекте установят 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Рассчитывается, что после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%.

Опыт строительства ветропарка такой мощности в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. В частности, планируется, что следующую ветроэлектростанцию на 210 МВт построят в Ставропольском крае, заключили в пресс-службе АО «НоваВинд».