В муфтияте Ингушетии прошла выемка документов. Жители сообщают о задержании муфтия Хамхоева
Силовики 11 июня провели выемку документов в Духовном центре мусульман Ингушетии и обыскали дом муфтия Исы Хамхоева
Мероприятия проводила не местная полиция, а прикомандированные из другого региона РФ сотрудники правоохранительных органов. Источник «Интерфакса» рассказал, что силовики оцепили здание ДЦМ и провели проверку и выемку документации.
На каком основании проводится проверка, источник уточнить не смог.
Журналистка Изабелла Евлоева сообщила на своей странице в фейсбуке, что обыски также прошли в доме муфтия Исы Хамхоева, его брата Муссы и кадия Абдуррахмана Мартазанова. Она связала их с давлением на участников протестного движения в республике.
Руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев сообщил в соцсети о том, что Хамхоева и Мартазанова доставили в Следственный комитет в Магасе.
Официальной информации по поводу обысков в ДЦМ не поступало.
Напомним, между Исой Хамхоевым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым существует давний конфликт. В конце 2015 гожа Евкуров выразил недовольство работой ДЦМ Ингушетии и выступил за отставку Хамхоева. Через несколько месяцев он сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей.
В 2017 году Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства минюста республики приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юрлиц ДЦМ Ингушетии.
В мае 2018 года ДЦМ Ингушетии объявил об отрешении Евкурова от мусульманской общины «пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе». В священный месяц Рамадан Евкуров заявил, что прощает Хамхоева за это заявление.
Иса Хамхоев возглавляет муфтият Ингушетии более десяти лет, он был переизбран муфтием на третий срок в июле 2014 года.
В середине января этого года Координационный центр мусульман Северного Кавказа по итогам внеочередного заседания совета принял решение вывести Хамхоева из своего состава.
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