В муфтияте Ингушетии прошла выемка документов. Жители сообщают о задержании муфтия Хамхоева

Мероприятия проводила не местная полиция, а прикомандированные из другого региона РФ сотрудники правоохранительных органов. Источник «Интерфакса» рассказал, что силовики оцепили здание ДЦМ и провели проверку и выемку документации.

На каком основании проводится проверка, источник уточнить не смог.

Журналистка Изабелла Евлоева сообщила на своей странице в фейсбуке, что обыски также прошли в доме муфтия Исы Хамхоева, его брата Муссы и кадия Абдуррахмана Мартазанова. Она связала их с давлением на участников протестного движения в республике.

Руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев сообщил в соцсети о том, что Хамхоева и Мартазанова доставили в Следственный комитет в Магасе.

Официальной информации по поводу обысков в ДЦМ не поступало.