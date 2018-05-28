В Ингушетии главу республики отрекли от мусульманской общины

Духовный центр мусульман Ингушетии отрек от общины главу республики Юнус-Бека Евкурова

Такое решение было принято 27 мая на встрече с участием имамов, тамадов и старейшин сел, на которой обсуждалась дискриминация духовенства, говорится в сообщении на сайте ДЦМ.

Муфтий республики Иса Хамхоев поднял на встрече вопросы финансирования строительства мечети в Магасе (он заявил, что Евкуров несколько лет назад говорил, что средства на стройку есть, и обещал построить мечеть, но этого так и не произошло), планы Евкурова по ликвидации муфтията республики (после судебных тяжб духовный орган сохранился), закрытие радиостанции духовно-нравственного воспитания «Ангушт», которое курировало ДЦМ РИ, проверки правоохранителями школы хафизов в с.п Долаково, притеснение муфтията и имамов со стороны властей.

«Последним проявлении дискриминации муфтията стал судебный процесс, прошедший 25 мая, в котором суд вынес решение об изъятии у духовенства земли под строительство мечети в г. Магас. И этот список далеко не полный, — отмечается в сообщении. — Оценивая сложившуюся ситуацию, было выдвинуто предложение отречь Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины республики, пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе».

Уточняется, что это решение ссылается на материалы Исламской конференции от 29 июня 2013 года, в которых говорится, что люди, «которые творят бесчинство и попирают права людей будут отречены от мусульманской общины».

Решение об отречении главы Ингушетии подразумевает, что мусульмане не будут участвовать в мероприятиях, которые он организовывает.

Как сообщали Юга.ру, Евкуров выразил недовольство работой ДЦМ Ингушетии и выступил за отставку Исы Хамхоева в конце 2015 года. Одной из основных причин этого он назвал реакцию центра на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, где прихожане поссорились на почве религиозных противоречий.

Через несколько месяцев глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В 2017 году Верховный суд РИ на основании ходатайства минюста республики приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юрлиц ДЦМ Ингушетии.