Глава Ингушетии простил муфтия за заявление о его отлучении от мусульманской общины

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что простил председателя Духовного центра мусульман республики Ису Хамхоева, заявившего об отлучении руководителя республики от мусульманской общины

«Глава Ингушетии во время интервью НТРК "Ингушетия" сказал, что простил муфтия Ису Хамхоева за его заявление об отлучении от мусульманской общины», — цитирует сообщение пресс-службы главы РИ РИА Новости.

Он призвал жителей республики также прощать друг друга в священный месяц Рамадан, способствовать консолидации общества и заниматься благими деяниями.

Также в пресс-службе сообщили, что глава республики провел совещание по поводу заявления Хамхоева.

«Так называемая общественная организация "Духовный центр мусульман РИ" в период священного месяца Рамадан должна была проявить сдержанность и миролюбие, а не делать никчемные заявления, неспособные никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике», — заявил Евкуров.

Он назвал слова Хамхоева провокационными и подчеркнул, что священнослужитель должен служить примером для своих прихожан.

Участники совещания — глава парламента и премьер-министр РИ, секретарь Совбеза РИ, руководитель аппарата главы РИ, религиозные деятели — высказали свое отношение к происходящему.

«Они осудили действия, которые не способствуют консолидации в обществе, а наоборот разобщают людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщали Юга.ру, в начале недели ДЦМ Ингушетии заявил об отрешении Евкурова от мусульманской общины «пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе».

КонфликтЕвкурова и Хамхоева длится уже несколько лет. В конце 2015 гожа Евкуров выразил недовольство работой ДЦМ Ингушетии и выступил за отставку Хамхоева. Через несколько месяцев он сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей.

В 2017 году Верховный суд РИ на основании ходатайства минюста республики приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юрлиц ДЦМ Ингушетии.