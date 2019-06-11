Чайка рекомендовал зампрокурора Дагестана на пост прокурора республики

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в начале июня выдвинул кандидатуру заместителя прокурора Дагестана Алексея Ежова на должность главы республиканского ведомства

«Предлагаю предварительно провести с ним встречи во фракциях», — цитирует Шихсаидова пресс-служба Народного собрания Дагестана.

Председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов 10 июня сообщил, что накануне встретился с Ежовым, и отметил, что выдвинутый Чайкой кандидат профессионально подготовлен и «соответствует необходимым требованиям».

В Народное собрание Дагестана поступило письмо от генпрокурора о согласовании старшего советника юстиции, зампрокурора Дагестана Алексея Ежова на посту прокурора республики.

Напомним, с 1 февраля 2018 года прокуратуру Дагестана возглавляет Денис Попов. В конце мая 2019-го Юрий Чайка предложил его кандидатуру на аналогичную должность в Москве.

Алексей Ежов стал заместителем прокурора Дагестана в апреле 2018 года. Ранее он работал прокурором Абакана (Хакасия).

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Дагестане уволили старшего прокурора республики Рустама Даудова — сына прокурора Кайтагского района Омара Даудова. Причиной увольнения стало то, что глава республиканского ведомства угрожал полицейским, заступившись за отца.

В феврале 2019 года на Омара Даудова завели дело за вымогательство у чиновников от 5 до 10 млн рублей.