Новый прокурор Дагестана уволил шестерых сотрудников, не служивших в армии
Прокурор Республики Дагестан Денис Попов уволил шестерых сотрудников призывного возраста, которые не прошли службу в российской армии
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.
В публикации отмечается, что успешно отслужив в рядах Вооруженных сил РФ, всех уволенных вновь примут на службу в прокуратуру республики.
Как сообщали Юга.ру, 1 февраля Денис Попов был назначен прокурором Дагестана. 11 февраля генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в республику и представил властям и коллективу ведомства нового руководителя.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.