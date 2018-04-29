Новый прокурор Дагестана уволил шестерых сотрудников, не служивших в армии

Прокурор Республики Дагестан Денис Попов уволил шестерых сотрудников призывного возраста, которые не прошли службу в российской армии

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

В публикации отмечается, что успешно отслужив в рядах Вооруженных сил РФ, всех уволенных вновь примут на службу в прокуратуру республики.

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля Денис Попов был назначен прокурором Дагестана. 11 февраля генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в республику и представил властям и коллективу ведомства нового руководителя.