Новый прокурор Дагестана уволил шестерых сотрудников, не служивших в армии

Дагестан

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Прокурор Республики Дагестан Денис Попов уволил шестерых сотрудников призывного возраста, которые не прошли службу в российской армии

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Дагестана. 

В публикации отмечается, что успешно отслужив в рядах Вооруженных сил РФ, всех уволенных вновь примут на службу в прокуратуру республики.

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля Денис Попов был назначен прокурором Дагестана. 11 февраля генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в республику и представил властям и коллективу ведомства нового руководителя. 

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