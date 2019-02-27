В Дагестане на прокурора завели дело за вымогательство у чиновников от 5 до 10 млн рублей
В Дагестане в феврале завели уголовное дело против прокурора Кайтагского района Омара Даудова, который вымогал деньги у чиновников
По данным следствия, Даудов несколько раз требовал от главы Кайтагского района от 5 до 10 млн рублей. За эти деньги он обещал общее покровительство.
Еще 5 млн рублей прокурор требовал у главы Маджалисского сельсовета. Он обещал чиновнику, что поможет избежать уголовного преследования за якобы незаконное выделение земельных участков.
Оба госслужащих не дали деньги прокурору и заявили на него в ФСБ России.
Против прокурора возбудили дело по ст. 163 УК РФ (Вымогательство), пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Дагестане уволили прокурора Рустама Даудова — сына Омара Даудова. Он угрожал полицейским, чтобы защитить от наказания отца.
Автомобиль Омара Даудова 18 сентября остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. За рулем был водитель, а Даудов был пьян. Он стал указывать на свое служебное положение и требовать у полицейских вернуть документы на машину, чтобы он смог продолжить путь.
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