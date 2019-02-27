В Дагестане на прокурора завели дело за вымогательство у чиновников от 5 до 10 млн рублей

В Дагестане в феврале завели уголовное дело против прокурора Кайтагского района Омара Даудова, который вымогал деньги у чиновников

По данным следствия, Даудов несколько раз требовал от главы Кайтагского района от 5 до 10 млн рублей. За эти деньги он обещал общее покровительство.

Еще 5 млн рублей прокурор требовал у главы Маджалисского сельсовета. Он обещал чиновнику, что поможет избежать уголовного преследования за якобы незаконное выделение земельных участков. Оба госслужащих не дали деньги прокурору и заявили на него в ФСБ России. Против прокурора возбудили дело по ст. 163 УК РФ (Вымогательство), пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.