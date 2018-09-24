В Дагестане уволили прокурора. Он угрожал полицейским, чтобы защитить от наказания пьяного отца — тоже прокурора

Дагестан

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СМИ сообщили об увольнении старшего прокурора Дагестана Рустама Даудова

И.о. прокурора Дагестана Алексей Ежов 21 сентября подписал приказ об увольнении старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Дагестан Рустама Даудова. Об этом сообщают СМИ региона, в том числе Республиканский государственный телеканал «Дагестан».

В Сергокалинском районе Дагестана ночью 18 сентября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Lexus LX-470 для проверки документов. Водитель и пассажир не были пристегнуты. Пассажиром оказался пьяный прокурор Кайтагского района, старший советник юстиции Омар Даудов. Мужчина стал указывать на свое служебное положение и требовать у полицейских вернуть документы на машину, чтобы он смог продолжить путь.

Через некоторое время на место приехали супруга и сын Омара Даудова, старший прокурор Рустам Даудов. Молодой человек, не дождавшись составления протокола, сел за руль иномарки и вместе с родителями уехал, оставив документы и водителя с полицейскими.

Автомобиль снова остановили другие сотрудники ГИБДД. Тогда Рустам Даудов, представившись сотрудником прокуратуры, стал угрожать полицейским проблемами по службе и требовать отпустить его.

Таким образом Даудов-младший хотел избавить отца от «ответственности за пьянство в прокурорском форменном обмундировании, а также за нарушение правил дорожного движения», цитирует РИА «Дербент» текст приказа.

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