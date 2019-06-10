В День России в Адыгее раздадут тысячу халюжей и блинов

В Красногвардейском районе Адыгеи в ходе праздничного мероприятия, посвященного Дню России, планируют устроить масштабное угощение блюдами национальной кухни

Около 500 блинов и столько же халюжей домашнего приготовления раздадут участникам нового гастрономического праздника — «День адыгского халюжа и русского блина», сообщили порталу Юга.ру в управлении культуры Красногвардейского района.

«Все желающие смогут попробовать халюжи по классическому рецепту — с адыгейским сыром. Блины же будут с самыми разными начинками — с повидлом, с грибами и картошкой, с яйцом и зеленью, творогом с изюмом, печенью с картошкой», — рассказали организаторы.

В центре села Красногвардейского с 16:00 развернут национальные подворья с предметами адыгского и русского народного быта. Отдельное подворье отведут под презентацию адыгейского сыра.