Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова 8 июня выступила в Анапе на празднике в честь открытия курортного сезона

На Театральной площади курорта состоялся концерт «Я там, где мечта!». «В Год театра прекрасным подарком для зрителей стало выступление заслуженной артистки России, знаменитой балерины Анастасии Волочковой», — говорится на сайте администрации Анапы. Артистка приняла участие в нескольких номерах, в одном из них она вышла на сцену вместе с юными танцорами из Анапы.

В своем инстаграме Волочкова рассказала, что провела в Анапе четыре дня, в течение которых ходила на репетиции ее спектакля «Балерина и клоун» и концерта в честь открытия курортного сезона. Она привлекла для участия своей постановке 60 девочек из анапских хореографических коллективов, с которыми репетировала номер для городского праздника. Также артистка показала видео из клетки, которую подняли на высоту 30 метров над Театральной площадью.

На концерте также выступил российский певец Стас Костюшкин. Кроме того, на празднике выступили творческие коллективы курорта, которые «показали шоу мирового класса, где один невероятный по красоте номер следовал за другим», рассказали в пресс-службе администрации Анапы.