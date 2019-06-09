Волочкова в клетке спустилась с высоты 30 метров на сцену на открытии курортного сезона в Анапе
Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова 8 июня выступила в Анапе на празднике в честь открытия курортного сезона
На Театральной площади курорта состоялся концерт «Я там, где мечта!».
«В Год театра прекрасным подарком для зрителей стало выступление заслуженной артистки России, знаменитой балерины Анастасии Волочковой», — говорится на сайте администрации Анапы.
Артистка приняла участие в нескольких номерах, в одном из них она вышла на сцену вместе с юными танцорами из Анапы.
В своем инстаграме Волочкова рассказала, что провела в Анапе четыре дня, в течение которых ходила на репетиции ее спектакля «Балерина и клоун» и концерта в честь открытия курортного сезона. Она привлекла для участия своей постановке 60 девочек из анапских хореографических коллективов, с которыми репетировала номер для городского праздника.
Также артистка показала видео из клетки, которую подняли на высоту 30 метров над Театральной площадью.
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Это видео я сняла сиз клетки, в которой я завтра исполняю номер на высоте 30 метров над Театральной площадью в Анапе. Это очень страшно!�� Поверьте.. Она еще и крутится быстро!�� Да еще и в левую сторону!�� #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун #анапа
На концерте также выступил российский певец Стас Костюшкин. Кроме того, на празднике выступили творческие коллективы курорта, которые «показали шоу мирового класса, где один невероятный по красоте номер следовал за другим», рассказали в пресс-службе администрации Анапы.
Как сообщали Юга.ру, 30 мая глава Анапы Юрий Поляков отменил закупку шоу Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона, которое обошлось бы за 639 тыс. рублей. При этом власти города не отказались от выступления Стаса Костюшкина, которое оценивается более чем в 1 млн рублей.
На следующий день после отмены закупки балерина отреагировала на произошедшее. Она не стала обижаться на мэра Анапы и пообещала выступить бесплатно.
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