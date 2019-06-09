Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти на 650 тыс. рублей
Администрация Чечни 8 июня опубликовала информацию о доходах главы республики Рамзана Кадырова и его семьи по итогам 2018 года
Дети Рамзана Кадырова:
Документ со сведениями о доходах, расходах и имуществе размещен на сайте главы и правительства Чечни. Так, с 1 января по 31 декабря 2018 года Рамзан Кадыров заработал 7 млн 581 тыс. 174 рубля. Это на 647 тыс. 358 рублей больше, чем годом ранее.
Согласно декларации, в собственности главы Чечни есть участок земли, занимающий 3668 кв. метров, и жилой дом площадью 2344 кв. метра. Также в пользовании Кадырова, его супруги и 11 детей находится жилой дом площадью 300 кв. метров.
Доход жены руководителя республики Медни Кадыровой составил 60 тыс. рублей. В ее собственности значится квартира площадью 209 кв. метров.
Кроме того, один из несовершеннолетних детей главы Чечни за год заработал 210 тыс. 809 рублей.
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Как писали Юга.ру, в 2017 году Рамзан Кадыров заработал 6 млн 933 тыс. 816 рублей — почти вдвое меньше, чем годом ранее. В 2016-м доход чеченского лидера достиг 11 млн 461 тыс. 863 рубля, а его жены — 2,1 млн рублей, сообщал RT.
В конце 2018 года международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International выяснила, что лошади Рамзана Кадырова зарабатывали больше него, но эти доходы он не декларировал.
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