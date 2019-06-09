Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти на 650 тыс. рублей

Администрация Чечни 8 июня опубликовала информацию о доходах главы республики Рамзана Кадырова и его семьи по итогам 2018 года

Документ со сведениями о доходах, расходах и имуществе размещен на сайте главы и правительства Чечни. Так, с 1 января по 31 декабря 2018 года Рамзан Кадыров заработал 7 млн 581 тыс. 174 рубля. Это на 647 тыс. 358 рублей больше, чем годом ранее.

Согласно декларации, в собственности главы Чечни есть участок земли, занимающий 3668 кв. метров, и жилой дом площадью 2344 кв. метра. Также в пользовании Кадырова, его супруги и 11 детей находится жилой дом площадью 300 кв. метров.

Доход жены руководителя республики Медни Кадыровой составил 60 тыс. рублей. В ее собственности значится квартира площадью 209 кв. метров.

Кроме того, один из несовершеннолетних детей главы Чечни за год заработал 210 тыс. 809 рублей.