Кадыров заработал в 2017 году почти вдвое меньше, чем годом ранее

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в минувшем году около 7 млн рублей, следует из декларации его доходов

Согласно документу, доходы Кадырова в 2017 году составили 6 млн 933 тыс. 816,18 рублей. Это меньше, чем в 2016-м, когда глава республики задекларировал почти 12 млн рублей.

В собственности чеченского лидера находятся земельный участок площадью более 3 тыс. кв. метров и жилой дом площадью более 2,3 тыс. кв. метров.

Супруга Кадырова Медни заработала в минувшем году 60 тыс. рублей, тогда как годом ранее — более 2 млн рублей. В ее собственности числится квартира площадью 200 кв. метров.

В декларации также указаны 11 несовершеннолетних детей главы ЧР, заработок числится только за одним из них — он составил 296 тыс. рублей.

В пользовании у всего семейства находится жилой дом площадью 300 кв. метров. Транспортных средств в собственности членов семьи по-прежнему нет.

Рамзан Кадыров
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