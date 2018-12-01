Transparency International: Кадыров не задекларировал почти 100 млн рублей, заработанных его лошадьми на скачках
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International выяснила, что лошади главы Чечни Рамзана Кадырова зарабатывали больше него, но эти доходы он не декларировал
В расследовании говорится, что Кадыров владеет минимум 128 дорогими лошадьми. Список приведен на сайте Hippodrom.ru. Еще две лошади, которых там нет, указаны в официальном реестре скачек в ОАЭ.
Лошади главы ЧР участвуют в скачках в России, Франции, Германии, Чехии и ОАЭ. С 2014 года на скачках в ОАЭ за призовые места они заработали 61,7 млн рублей, в России за тот же период — 36,4 млн рублей. В Чехии скачки с их участием принесли 110,7 млн рублей, в Германии — миллион рублей, но этот выигрыш Кадыров не получил из-за европейских санкций.
Таким образом, сумма призовых достигла почти 100 млн рублей, что в три раза больше официального дохода Кадырова, который за три года составил примерно 29 млн рублей (декларацию за 2018 год глава Чечни еще не опубликовал).
Антикоррупционная организация отмечает, что по закону Кадыров не обязан декларировать своих лошадей (они относятся к движимому имуществу), но должен отражать в декларациях доход, полученный от побед на скачках, а также платить НДФЛ.
Авторы расследования намерены обратиться в управление президента по противодействию коррупции с просьбой проверить информацию о его незадекларированных доходах. Если это подтвердится, законодательство предусматривает увольнение должностного лица с занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил «Интерфаксу», что глава Чечни отражает все сведения о доходах в соответствии с законом.
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