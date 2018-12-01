Transparency International: Кадыров не задекларировал почти 100 млн рублей, заработанных его лошадьми на скачках

Чечня, В мире

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Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International выяснила, что лошади главы Чечни Рамзана Кадырова зарабатывали больше него, но эти доходы он не декларировал

В расследовании говорится, что Кадыров владеет минимум 128 дорогими лошадьми. Список приведен на сайте Hippodrom.ru. Еще две лошади, которых там нет, указаны в официальном реестре скачек в ОАЭ.

Лошади главы ЧР участвуют в скачках в России, Франции, Германии, Чехии и ОАЭ. С 2014 года на скачках в ОАЭ за призовые места они заработали 61,7 млн рублей, в России за тот же период — 36,4 млн рублей. В Чехии скачки с их участием принесли 110,7 млн рублей, в Германии — миллион рублей, но этот выигрыш Кадыров не получил из-за европейских санкций.

Таким образом, сумма призовых достигла почти 100 млн рублей, что в три раза больше официального дохода Кадырова, который за три года составил примерно 29 млн рублей (декларацию за 2018 год глава Чечни еще не опубликовал).

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Антикоррупционная организация отмечает, что по закону Кадыров не обязан декларировать своих лошадей (они относятся к движимому имуществу), но должен отражать в декларациях доход, полученный от побед на скачках, а также платить НДФЛ.

Авторы расследования намерены обратиться в управление президента по противодействию коррупции с просьбой проверить информацию о его незадекларированных доходах. Если это подтвердится, законодательство предусматривает увольнение должностного лица с занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил «Интерфаксу», что глава Чечни отражает все сведения о доходах в соответствии с законом.

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