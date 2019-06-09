МЧС предупредило о ливнях с градом на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 9 июня сохранится экстренное предупреждение по непогоде

В воскресенье на Кубани прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилишься до 20 м/с.

Из-за непогоды на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной и юго-западной частях региона, а также на реках Адыгеи и Туапсинского района возможен подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, 7 июня после грозовых ливней с сильным ветром в Краснодарском крае произошли подтопления и нарушилось электроснабжение. Так, жители Северского района и Горячего Ключа остались без света. Электричество восстановили к полуночи того же дня.

МЧС Погода Стихийные бедствия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня
В Сочи перевернулся экскурсионный автобус. Пострадали 15 человек
МЧС предупредило о ливнях с градом на Кубани
Суд отправил Голунова на два месяца под домашний арест
Журналист Юга.ру Валерия Дульская вышла с одиночным пикетом в защиту Ивана Голунова
Футбольная сборная России одержала вторую победу в отборочном цикле ЧЕ-2020

Лента новостей

Фоторепортажи

Открытие выставки Blocked content арт-группы Recycle в Краснодаре. Фоторепортаж

Статьи

Концерт группы СБПЧ, абсурдный спектакль «Насморк», скачки

Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру

Статьи

«А зачем это все? Такой удобный маршрут был»

Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале