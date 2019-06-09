МЧС предупредило о ливнях с градом на Кубани
В Краснодарском крае 9 июня сохранится экстренное предупреждение по непогоде
В воскресенье на Кубани прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилишься до 20 м/с.
Из-за непогоды на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной и юго-западной частях региона, а также на реках Адыгеи и Туапсинского района возможен подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
Как сообщали Юга.ру, 7 июня после грозовых ливней с сильным ветром в Краснодарском крае произошли подтопления и нарушилось электроснабжение. Так, жители Северского района и Горячего Ключа остались без света. Электричество восстановили к полуночи того же дня.
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