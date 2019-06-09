МЧС предупредило о ливнях с градом на Кубани

В воскресенье на Кубани прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилишься до 20 м/с.

Из-за непогоды на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной и юго-западной частях региона, а также на реках Адыгеи и Туапсинского района возможен подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.